Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
ABD'de aşırı sağcı grubun lideri gözaltına alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri gözaltına alındı. Grup, Washington'da Başkan Trump yanlısı dev gösteri düzenlemeye hazırlanıyordu.
Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grubun lideri Enrique Tarrio
geçen ay Washington’daki bir kilisede "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" yazılı bir pankartı yırtmakla suçlanıyordu.
Mülke zarar verme suçlamasıyla hakkında yakalama emri bulunuyordu.
Washington'da Trump yanlısı gösteri düzenlemeye hazırlanan Tarrio, başkente girişinde gözaltına alındı.
Washington polisi, Tarrio'nun üzerinde gereğinden fazla kurşun bulunduğunu ve bunun suç teşkil ettiğini duyurdu.
Sıradaki Haber
Çinli milyarder Jack Ma şüpheli biçimde ortadan kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz