Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grubun lideri Enrique Tarrio

geçen ay Washington’daki bir kilisede "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" yazılı bir pankartı yırtmakla suçlanıyordu.

Mülke zarar verme suçlamasıyla hakkında yakalama emri bulunuyordu.

Washington'da Trump yanlısı gösteri düzenlemeye hazırlanan Tarrio, başkente girişinde gözaltına alındı.

Washington polisi, Tarrio'nun üzerinde gereğinden fazla kurşun bulunduğunu ve bunun suç teşkil ettiğini duyurdu.