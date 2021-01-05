Uluslararası e-ticaret sitesi Ali Baba'nın sahibi milyarder iş insanı Jack Ma, Çin'in mali yapısını eleştirdi, ardından şüpheli biçimde kayboldu.

Jack Ma, "Afrika'nın İş Kahramanları" adlı televizyon programının jüri üyeliğinden de çekildi.

Çinli milyarderin, programın tanıtımında ve çekimlerinde yer almasına rağmen yayında yer almayacağı duyuruldu.

Gerekçe olarak da "programının uymaması" gösterildi.

Jack Ma Çin'deki mali sistemi için "zamanın gerisinde kaldı" demiş, bunun üzerine iş insanına ait bir şirketin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzı durdurulmuştu.

Alibaba Grubu hakkında da antitröst soruşturması başlatılmıştı.