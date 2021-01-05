Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, 34 eyaletin idarecilerinden aşılama programı için hazırlıklı olmalarını istedi.

Sadikin, ilk etapta öncelikli olarak sağlık çalışanlarını kapsayan aşılamaya ilişkin sağlık merkezlerinde kayıt işlemi ve veri takibinin iyi yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede 13 Ocak’ta ilk aşılanacak kişi Devlet Başkanı Joko Widodo olacak. Aynı gün bakanlar ve çeşitli üst düzey yetkililer de aşılanacak.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşıdan 6 Aralık’ta 1,2 milyon ve 31 Aralık’ta 1,8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin eden Endonezya’da, dün 763 bin 600 doz aşı 34 eyalete dağıtıldı.

Gelecek yıla kadar 329 milyon doz aşı temini hedefleniyor

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac’tan 125 milyon, AstraZeneca’dan 50 milyon, Pfizer’dan 50 milyon, Novavax’tan 50 milyon ve COVID-19 aşıları küresel aşı programı Covax’tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022’ye kadar toplam 329 milyon doz aşı temin etmeyi bekliyor.

Bu ay itibarıyla 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.