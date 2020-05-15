Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Nevada eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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