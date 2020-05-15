Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, dün 217 olarak açıklanan COVID-19 bağlantılı ölenlerin sayısı bugün 138'e düştü.

Günlük ölüm sayılarında son 3 gündür görülen artışın ardından tekrar inişe geçilmesi dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı 27 bin 459 oldu.

PCR testlerine göre toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 549 artışla 230 bin 183'e yükseldi.

COVID-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da düne nazaran 1409 artışla 144 bin 783 oldu.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de son 24 saatte 30 artışla 8 bin 809 kişi öldü, toplam vaka sayısı 66 bin 5'e çıktı.

Katalonya ise günlük ölü ve vaka sayılarında art arda son iki gündür İspanya'da en yüksek artışın olduğu özerk yönetim olarak öne çıktı. Bölgede COVID-19 nedenli günlük ölüm sayısı 59 artışla 5 bin 882'ye, vaka sayısı da 151 artışla 55 bin 464'e çıktı.

İspanya'da kademeli normalleşme süreci

Öte yandan, İspanya'nın yarısına yakın bir bölümü kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'tan bu yana ikinci aşamaya (1. seviye) geçerken, 0 seviyesinde kalan tek özerk yönetim olan Madrid 18 Mayıs'ta 1. seviyeye geçme talebinde bulundu.

Katalonya, vaka sayısındaki artıştan dolayı Barcelona kentinin 0 seviyesinde kalmasını, Giorna ve Lleida kentlerinde ise 1. seviyeye geçmeyi talep etti.

İspanya'nın turistik bölgelerinden Kanarya ve Balear adalarındaki özerk yönetimler de 4 ada için üçüncü aşamaya geçilmesini istedi.