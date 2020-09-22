ABD Adalet Bakanlığı, dikkat çekici bir şiddet raporu yayınladı. New York , Portland ve Seattle'ı “anarşist bölge” olarak tanımladı.

Raporda, New York kentinde protestoların başladığı 28 Mayıs'tan itibaren, silahlı saldırıların 2019 yılının aynı aylarına göre yaklaşık yüzde 170 arttığı bildirildi.

Silahlı saldırılardaki artış Portland'da da yüzde 140'a ulaştı.

Seattle'da ise şahıs merkezli suç oranları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 500 arttı.

Şehirleri yönetenler sorumlu tutuldu

Yöneticilerin; şiddet ve kamu malına zarar verilmesi gibi anarşist hareketlere izin verdikleri belirtildi.

Eyalet ve yerel liderlerin güvenlik güçlerinin işlerini yapmasını engellediği de kaydedildi.

Karara New York Belediye Başkanı Bill de Blasio tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığının açıklamasını, "Trump’ın siyasi bir seçim oyunu" olarak niteledi,,

"Bu karar New York halkına hakarettir ve fonun kesilmek istenmesi anayasaya aykırıdır." eleştirisinde bulundu.