Endonezya'nın Doğu Cava'ın Cerme bölgesinde 8 kişinin maskesiz dolaştığı belirlendi.

Uyarıları dikkate almayan bu kişilere köy mezarlığında, koronavirüs nedeniyle ölenlerin mezarlarını kazma cezası verildi..

Cezanın maske takmayanlar için caydırıcı etkisi olması hedefleniyor..

Endonezya'da son olarak 4 bin 176 vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı bunun salgının başlangıcından bu yana kaydedilen

en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Vaka sayısının 248 bini bulduğu ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bini geçti.