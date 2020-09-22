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Endonezya'da maske takmayanlara mezar kazma cezası
Endonezya'da maske takmayan 8 kişiye, mezar kazma cezası verildi.
Endonezya'nın Doğu Cava'ın Cerme bölgesinde 8 kişinin maskesiz dolaştığı belirlendi.
Uyarıları dikkate almayan bu kişilere köy mezarlığında, koronavirüs nedeniyle ölenlerin mezarlarını kazma cezası verildi..
Cezanın maske takmayanlar için caydırıcı etkisi olması hedefleniyor..
Endonezya'da son olarak 4 bin 176 vaka tespit edilmişti.
Sağlık Bakanlığı bunun salgının başlangıcından bu yana kaydedilen
en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu açıkladı.
Vaka sayısının 248 bini bulduğu ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bini geçti.
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