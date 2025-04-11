ABD'de 3 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde, 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra havaalanı yakınlarında düştü. Kaza, yerel saatle 10.30 civarında meydana geldi.

Uçağın, Boca Raton'da bir otoyola düştüğü ve bir arabaya çarparak alev aldığı belirtildi.

Boca Raton Polisi, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir uçak kazasının meydana geldiğini üzülerek doğruluyoruz," ifadelerine yer verdi. Uçuş takip sitesi FlightRadar24 verilerine göre, Cessna 310R tipi uçak, düşmeden önce yaklaşık 20 dakika havada kaldı. Yetkililer, uçağın Boca Raton Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra Tallahassee Uluslararası Havaalanı’na doğru yol aldığını belirtti.

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, yaşanan olayla ilgili, "Düşüncelerimiz, bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Devam eden soruşturmalar sırasında, ilgili ailelere karşı sabır ve saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve detayların paylaşılacağını ifade etti.