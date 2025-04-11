Az Bulutlu -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2025 19:31

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cessna 310 tipi bir uçağın, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkışı sonrası yerel saatle 10.12'de düştüğünü doğruladı.

Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na gitmeyi planlayan uçakta üç kişinin bulunduğu aktarıldı.

Uçağın, Boca Raton'da bir otoyola düştüğü ve bir arabaya çarparak alev aldığı belirtildi.

Kazada uçaktaki üç kişinin yaşamını yitirdiği, uçağın çarptığı bölgede bir kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar sonrası itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.

Olay sonrası Boca Raton Havaalanı yakınlarında "Interstate 95" dahil birkaç kara yolunun kapatıldığı belirtildi.

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Singer, acil müdahale ekipleri ve yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Düşüncelerimiz bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte." dedi.

ETİKETLER
ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
ABD'nin yeni ABD Genelkurmay Başkanı Dan "Razin" Caine oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:15
İran, ABD tarafının "tehditlerden vazgeçmesi" durumunda anlaşma ihtimalini yüksek görüyor
20:56
Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı
20:32
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanının eşi Latife El Durubi ile görüştü
21:26
İBB'ye yolsuzluk soruşturması: 101 şüpheliye ait 24 şirkete kayyım atandı
19:53
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye suç duyurusu
19:44
UNRWA: Gazze, İsrail ablukası nedeniyle şiddetli açlığa sürükleniyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Başkentte kar yağışı başladı
Başkentte kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ