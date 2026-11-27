Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Hengam Adası'nın güneydoğusunda İran hava sahasına yaklaşan ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağına hava savunma sisteminin uyarı ateşi açtığı ve uçağın manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.

Açıklamada, ABD'ye ait F-16 savaş uçağının, Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan gemilere eskortluk ve hava koruması sağlama görevi sırasında Hengam Adası'nın güneydoğusundan İran hava sahasına yaklaştığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kontrolü ve yönetimine ilişkin kuralları aşmaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğu belirtilirken, bu tür eylemlerin sürmesi halinde ihlalde bulunan unsurlar ve onlara destek veren askeri güçlerin daha ağır kayıplarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kontrolüne ilişkin gerilim sürerken, Tahran yönetimi boğazdan geçişlerde kendi belirlediği kuralların uygulanmasında ısrar ediyor. İran, bu kuralları aşmaya yönelik girişimlere karşı askeri müdahalede bulunabileceği mesajını verirken, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve deniz unsurlarına sağladığı hava desteği iki ülke arasındaki gerilimi artırıyor.