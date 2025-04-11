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Dünya
AA 11.04.2025 19:04

ABD'nin yeni ABD Genelkurmay Başkanı Dan "Razin" Caine oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın şubatta ani bir kararla görevden aldığı Genelkurmay Başkanı Charles Brown’ın yerine aday gösterdiği Hava Kuvvetleri’nden emekli Korgeneral Dan "Razin" Caine'i onayladı.

ABD'nin yeni ABD Genelkurmay Başkanı Dan "Razin" Caine oldu

Senatoda bugün erken saatlerde yapılan oylamada Caine, 25’e karşı 60 oyla ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı oldu.

Oylamada 15 Demokrat partili ve bir bağımsız senatör Caine’in lehine oy kullandı.

Madalyalı bir F-16 pilotu olan Caine, Pentagon'un bazı gizli programlarında ve Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) birden fazla özel operasyon komutanlığında görev yapmış bir hava kuvvetleri mensubu olarak biliniyor.

Başkan Trump, 22 Şubat’ta, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden almış, yerine Hava Kuvvetleri'nden emekli Caine'i aday göstermişti.

Caine, adaylığı için bu ay Senato komitesinde yapılan onay oturumunda, Trump ile 2019’da Irak'ta görev yaparken ilk kez karşılaştığında MAGA şapkası giydiği iddialarıyla ilgili sorular üzerine, bunları reddetmiş ve Genelkurmay Başkanı olduğunda siyaset üstü hizmet edeceği konusunda taahhütte bulunmuştu.

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