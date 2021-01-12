Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 233 bin 998 artarak 23 milyon 152 bin 69'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 13 milyon 685 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı ise 273 milyon 434 bini geçti.

California, vakalarda ilk sırada

California eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.