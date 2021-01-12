Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı
Japonya’da COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 539 arttı. Toplam can kaybı 4 bini geçti.
Japonya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 539 arttı. Toplam vaka sayısı 298 bin 884’e yükseldi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı 64 artışla 4 bin 192’ye çıktı. Son 1 günde 23 bin 723 kişiye virüs testi yapıldı,
Ülke genelinde 881 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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