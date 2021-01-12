Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki koronavirüs vakaları son 24 saatte 3 bin 309 artarak 141 bin 533'e yükseldi.

Bugün bin 469 kişi iyileşti, virüsü yenenlerin sayısı toplam 110 bin 584, aktif vakalar 30 bin 390 oldu.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 559'a yükseldi.

Yarından itibaren birçok bölgede 13 gün sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede bugün, şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı gözlemlendi