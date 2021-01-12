Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'da 13 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya'da son 24 saatte 3 bin 309 vaka tespit edildi. Ülkede 13 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki koronavirüs vakaları son 24 saatte 3 bin 309 artarak 141 bin 533'e yükseldi.
Bugün bin 469 kişi iyileşti, virüsü yenenlerin sayısı toplam 110 bin 584, aktif vakalar 30 bin 390 oldu.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 559'a yükseldi.
Yarından itibaren birçok bölgede 13 gün sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Ülkede bugün, şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı gözlemlendi
Etiketler: Koronavirüs Malezya
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