Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Son 24 saatte 302 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Endonezya'da, virüs kaynaklı ölü sayısı toplam 24 bin 645'e ulaştı.
Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 47 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Toplam vaka sayısı 846 bin 765'e yükseldi.
Bugün 7 bin 86 kişi sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı toplam 695 bin 807'ye çıktı.
Son 1 günde 302 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı can kaybı toplam 24 bin 645'e ulaştı.
Endonezya'da bugün, bir gün içinde en yüksek virüs kaynaklı ölüm görüldü.
Etiketler: Endonezya Koronavirüs
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