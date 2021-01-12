Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Marinskiy Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantı ardından ortak açıklama yayınladı.

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Moldova halkının "Avrupa seçimini" gösterdiğine dikkati çekilirken, bu seçimin, iki ülke arasında gelecek vadeden yeni bir diyalogun önünü açtığı söylendi.

Ukrayna ve Moldova'nın uluslararası hukuk ve temel prensiplerine saygı gösterdiği vurgulanırken, iki ülkenin uluslararası tanınmış sınırlarında egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin birbirlerini destekledikleri açıklandı.

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Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret edilirken, bu kapsamda iki ülkenin "Üç Deniz" ve "Doğu Ortaklığı" girişimlerinin parçası olma niyeti söylendi.

2 ülkenin hedefi AB'de tam üyelik

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi yolunda, 2 ülkenin bölgesel iş birliğini artırma amacı teyit edilirken, 2 ülke, AB'yi genişletilmiş serbest ticaret bölgesi kapsamında farklı alanlarda iş birliğini artırmaya çağırdı.

Moldova ve Ukrayna arasında koronavirüsle mücadele, enerji, altyapı ve azınlık hakları alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, devlet başkanlarının projelerin takibi için yüksek düzey konsey kurmayı kararlaştırdığı açıklandı.

Ayrıca liderler arasında altyapı alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.