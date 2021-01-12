Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Şeria'da 15 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı
[Temsili fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde yaptığı baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
Baskınlar Cenin ve Tulkerim kentlerine düzenlendi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Takku beldesinde fidanlık tahrip edildi
Öte yandan İsrail askerleri, Beytullahim kentine bağlı Takku beldesinde Filistinlilere ait bir fidanlığı tahrip etti.
Takku Belediye Başkanı Teysir Ebu Muferreh, İsrail askerlerinin turunçgil ağaçlarını kırdığını söyledi.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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