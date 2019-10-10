Washington ve Pekin’i karşı karşıya getiren ticaret savaşı, 15 aydır devam ediyor.

İthal mallara ek gümrük vergisi koymanın elde koza dönüştüğü ticaret savaşı, misillemelerle giderek şiddetlendi.

Ticaret savaşına çözüm aranan görüşmelere bu kez, Washington ev sahipliği yapıyor.

Ancak görüşmelerden kapsamlı bir anlaşma çıkması beklenmiyor.

Daha fazla vergi gelebilir

Görüşmelerin sonuçsuz kalması, daha fazla ek gümrük vergisinin uygulamaya konması anlamına geliyor.

Böyle bir durumda, 15 Aralık itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’den ithal ettiği malların neredeyse tamamına ceza niteliğinde gümrük vergisi uygulanacak.

Bu noktada Washington’dan gelen açıklama dikkat çekici.

Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Her ne kadar tercih etmesek de ek gümrük vergileri Çin’i kaygılarımızı dikkate almaya zorluyor” dedi.

Kaynak: Reuters, AP

