ABD ve Çin ticaret savaşı görüşmelerine başlıyor10 Ekim 2019 Perşembe 15:15 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 15:17
ABD ve Çin, ticaret savaşına çözüm arayışıyla bir kez daha masaya oturuyor. Washington’daki görüşmelerde kapsamlı bir anlaşma sağlamaları beklentisi düşük.
Washington ve Pekin’i karşı karşıya getiren ticaret savaşı, 15 aydır devam ediyor.
İthal mallara ek gümrük vergisi koymanın elde koza dönüştüğü ticaret savaşı, misillemelerle giderek şiddetlendi.
Ticaret savaşına çözüm aranan görüşmelere bu kez, Washington ev sahipliği yapıyor.
Ancak görüşmelerden kapsamlı bir anlaşma çıkması beklenmiyor.
Daha fazla vergi gelebilir
Görüşmelerin sonuçsuz kalması, daha fazla ek gümrük vergisinin uygulamaya konması anlamına geliyor.
Böyle bir durumda, 15 Aralık itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’den ithal ettiği malların neredeyse tamamına ceza niteliğinde gümrük vergisi uygulanacak.
Bu noktada Washington’dan gelen açıklama dikkat çekici.
Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Her ne kadar tercih etmesek de ek gümrük vergileri Çin’i kaygılarımızı dikkate almaya zorluyor” dedi.
Kaynak: Reuters, AP