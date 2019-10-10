Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına göre, Rus ve Türk askeri yetkilileri, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sürekli temas halinde.

"Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz" diyen Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonunun, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu olduğunu söyledi.

Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Türkmenistan'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye krizinin çözümü için 1998 tarihli Adana Mutabakatı'nın öneminden bahseden Lavrov, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz" dedi.

"Şam ve Ankara arasında diyalog kurulmasını sağlamaya çalışacağız"

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum nedeniyle ABD'yi suçlayarak, şöyle konuştu:

"Yıllarca Amerikalıların burada yaptığı deneyin tehlikeleri, oradaki Kürt ve Arap aşiretleri karşı karşıya getirerek Kürt kartının oynanmaması konusunda uyardık."

Barış Pınarı Harekatı öncesinde Rus ve Türk liderlerin görüştüğü bilgisini veren Lavrov, "Şimdi Şam ve Ankara arasında diyalog kurulmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Lavrov, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında diyalog başlatmaya çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA