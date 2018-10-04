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ABD ve AB'den Batman'daki terör saldırısına kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Batman'da 7 askerin şehit olmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

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ABD ve ABden Batmandaki terör saldırısına kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamada, "PKK teröristleri, saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

"Derin üzüntü duyuyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yaptığı açıklamada, şehitler için başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Berger, "Batman'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden 7 Türk askeri ve yaralanan 2 Türk askeri için derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Batman'da hain tuzak: 7 asker şehit

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.

İlçenin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında, saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, şehit, Batman, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği
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