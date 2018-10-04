Bakan Akar: Terörist bitmeden, bizim mücadelemiz bitmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Akar, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Alçak ve hain bir saldırı sonucunda 7 şehidimiz ve yaralılarımız var. Ben öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

"Terör biter, o zaman mücadele biter"

"Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir." ifadelerini kullanan Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Bütün emniyet, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız azimle ve kararlılıkla yurt içinde, yurt dışında bu mücadeleyi sürdürmekte. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddette, artan bir tempoda devam edecek. Kısacası terörist bitmeden, bizim mücadelemiz bitmeyecek. Terör biter, o zaman mücadele biter."

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı

Bakan Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Toplantı kapsamında ilk olarak, stratejik ortamın değerlendirildiği ve nükleer caydırıcılık yapısının uyarlanması çalışmalarının ele alındığı Nükleer Planlama Grubu Oturumu'na iştirak eden Akar, daha sonra siber savunma ve hibrid tehditler gibi konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na geçti.

Bakan Akar, oturumların ardından İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile görüştü.

"Sınırlarımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz"

Akar, "Brüksel'deki NATO toplantısına ilişkin, "Sınırlarımızda bir terör koridoruna asla izin vermeyeceğimizi vurguladık." dedi.

Kaynak: AA