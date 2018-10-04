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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Batman şehitleri için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

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Kemal Kılıçdaroğlundan Batman şehitleri için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 askerin şehit olmasıyla ilgili Twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Batman'dan gelen acı haberle yüreklerinin yandığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." 

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman
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