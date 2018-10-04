Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Batman şehitleri için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 askerin şehit olmasıyla ilgili Twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu, Batman'dan gelen acı haberle yüreklerinin yandığını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA