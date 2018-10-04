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Hindistan'da domuz gribi 1 ayda 69 can aldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, eylül ayında 69 kişi domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Hindistanda domuz gribi 1 ayda 69 can aldı

Hindistan, domuz gribi salgınıyla mücadele ediyor. Geçen ay domuz gribi sebebiyle Maharaştra eyaletinde 69 kişi yaşamını yitirdi, son 9 aydır hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 101'e yükseldi.

Domuz gribi nedeniyle en fazla ölüm, 29 kişinin hayatını kaybettiği Nashik şehrinde görüldü.

Eyalette domuz gribi görülen 55 kişinin, hastanelerde solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Salgın eylülden sonra arttı

Öte yandan Gucerat eyaletine bağlı Surat şehrinde 6 yeni domuz gribi vakası tespit edildi.

Sağlık yetkilisi Dr. Ashish Mehta, şehirde domuz gribi görülen 53 kişiden 28'inin hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 4'ünün de solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Domuz gribi vakalarında eylül ayı başından bu yana artış görülen Gucerat eyaleti genelinde, 787 domuz gribi vakası ve gribe bağlı 21 ölüm kaydedildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: hindistan, domuz gribi
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