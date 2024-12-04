ABD Uzay Kuvvetleri, Tokyo'da askeri üsse birlik kurdu

Çin'in Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması ve Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında Japonya, müttefiki ABD ile askeri koordinasyonunu tahkim ediyor.

ABD Uzay Kuvvetleri Hint-Pasifik Komutanı Tuğgeneral Anthony Mastalir, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo'daki Yokota Hava Üssünde, uzay faaliyetlerinden sorumlu birlik kurduklarını açıkladı.

Mastalir, "Kuzey Kore ve Rusya gibi devam eden tehditlerin yanı sıra Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı tehdit etmek için yasa dışı, zorlayıcı ve saldırgan taktikler kullanıyor" dedi.

"ABD-Japonya ittifakı her zamankinden daha güçlü ve artık uzayda barışı ve istikrarı korumaya hazır" diyen Mastalir, birliğin, Japonya'nın uzay gözetleme ile füze uyarı kapasitelerini geliştirilmesi dahil danışmanlık ve uzmanlık desteği vereceğini söyledi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre askeri birlik, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ile "sorunsuz koordinasyon" hedefleyecek.

Ulusal basında, operasyonların, üs tesislerindeki mevcut ekipmanlarla yürütüleceği ve yeni bir askeri ekipman kurulumunun planlanmadığı aktarıldı.