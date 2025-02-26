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Dünya
AA 26.02.2025 06:31

ABD ulusal kanalı MSNBC, Trump ve İsrail karşıtı sunucunun işine son verdi

ABD'de liberal yayınlarıyla bilinen ulusal televizyon kanalı MSNBC, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve İsrail'in Gazze saldırılarını eleştiren siyahi sunucu Joy Reid'i işten çıkardı.

ABD ulusal kanalı MSNBC, Trump ve İsrail karşıtı sunucunun işine son verdi

MSNBC, Reid'in kovulduğunu çalışanlarına yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

İsrail'in Gazze saldırılarına karşı olmasının yanı sıra Trump'ı katı biçimde eleştiren siyahi sunucu Reid, dün MSNBC'de sunduğu son programın ardından katıldığı bir Zoom bağlantısında gözyaşları içinde işini kaybetmenin yarattığı öfke ve hayal kırıklığını anlatmıştı.

Reid, MSNBC'de sunduğu programın değerli olduğunu belirterek, ülkedeki siyahilerin haklarını savunması ve Gazze'deki savaşa karşı çıkmasıyla ilgili, "Bunları savunduğum için pişman değilim, çünkü bunlar Tanrı'nın emri." demişti.

ABD Başkanı Trump ise TruthSocial adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reid'i "Televizyon dünyasının en yeteneksiz insanlarından biri ve zihinsel açıdan iğrenç ırkçı" şeklinde nitelendirerek, "Neredeyse hiç olmayan reytinglerine bakılırsa, orada çalışan diğer herkesle birlikte uzun zaman önce kovulmuş olması gerekirdi." dedi.

ABD medyasındaki yorumlarda, Reid'in işten çıkarılması, MSNBC'nin ekran yüzlerinde yeni bir ayarlama yaparak ABD Başkanının destekçilerine hitap etme çabası olarak değerlendirildi.

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ABD Donald Trump İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
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