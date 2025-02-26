Güney Kore'de Yoon, sıkıyönetim ilanının "amacına ulaştığını" söyledi

Güney Kore basınındaki haberlere göre, görevden azil davası sırasında Anayasa Mahkemesinde ifade veren Yoon, "Sıkıyönetim amacı ulusal bir kriz durumu hakkında bilgi vermekti ve bence bu büyük ölçüde başarıldı." dedi.

Güney Kore'deki gençler ve birçok vatandaşın ülkenin içinde bulunduğu durumla yüzleştiğini, "egemenliği geri almak ve ülkeyi korumak" için adım attığını dile getiren Yoon,"Gerçek niyetimi anlayan vatandaşlarımıza ve gençlerimize içtenlikle şükranlarımı sunmak istiyorum." diye konuştu.

Yoon, göreve geri dönmesi halinde bir kez daha sıkıyönetim ilan edeceği iddialarının "saçma" olduğunu belirterek, böyle bir olayın yaşanmayacağı garantisini verdi.

Associated Press'in haberine göre ise Yoon, duruşmada verdiği ifadede, ana muhalefet partisini "suçlu yuvası" ve "devlet karşıtı güçler" olarak tanımladı.

Sıkıyönetim ilan etmesinin nedeninin, ülkenin karşı karşıya olduğu "ölüm kalım krizini daha fazla göz ardı edememek" olduğunu anlatan Yoon, muhalefet partisinin "devlet karşıtı kötülük eylemleri" hakkında halkı bilgilendirmeye çalıştığını ve halka bunu durdurmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Yoon, meclis çalışmalarını aksatmak gibi bir niyeti bulunmadığını, oraya asker ve polis göndermesinin düzeni sağlamak için olduğunu savundu.

Başkanlık yetkilerini yeniden kazanması halinde siyasi reformlar ve mevcut başkanlık sistemini değiştirecek bir anayasa revizyonu için baskı yapacağını vurgulayan Yoon, siyasi reformu teşvik etmek amacıyla beş yıllık görev süresi 2027'de dolmadan önce görevinden erken ayrılabileceğini de kaydetti.

Yoon'un tutuklanma süreci

Güney Kore Ulusal Meclisinin, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.