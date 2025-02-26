Beyaz Saray: Pentagon'da bir değişim zamanı geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Leavitt, Trump'ın istediği ordu mensubunu görevden alıp yerine bir başkasını aday gösterme hakkı olduğunu vurgulayarak, "(Trump) Onun işini kötü yaptığını düşünüyordu." dedi.

"Pentagon'da bir değişim zamanı geldi. Üst üste yedi denetimden geçemediler. Birleşik Devletler ordusuna güven düşük seviyede." diyen Leavitt, Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'da üst düzey ekipte değişiklik yapmaya devam edeceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden alarak yerine Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday göstermişti.

Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanlığı yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti.

Caine ise son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatında askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.