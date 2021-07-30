Teksas'ın Demokrat temsilcisi olan Sheila Jackson Lee, Washington DC'deki Senato ofis binasının dışındaki oy hakları gösterisine katılırken plastik kelepçe ile gözaltına alındı.

Jackson Lee sosyal medyadan “Senato Hart Binası önünde sivil itaatsizlik yaptım ve tutuklandım” sözleri ile polisler tarafından götürülüşünü paylaştı.

I will NEVER stop fighting for Voting Rights! The time is NOW to move the voting rights bills in the US Senate forward!! Enough is enough. #GoodTrouble pic.twitter.com/XmwNrjgpuX — Sheila Jackson Lee (@JacksonLeeTX18) July 29, 2021

Üçüncü milletvekili oldu

Sheila Jackson Lee, oy hakları protestoları sırasında gözaltına alınan üçüncü siyahi milletvekili oldu.

Kongre üyeleri Joyce Beatty ve Hank Johnson daha önce protestolara katıldıkları için tutuklanmıştı.

Harris ilçe Demokrat Partisi başkanı Odus Evbagharu yaptığı açıklamada, “Bir kez daha sivil haklarımızı savunmanın ve kırılgan demokrasimizi kurtarmak için mücadeleye liderlik etmenin ön saflarında bir Siyah kadın görüyoruz” dedi.

Azınlıkların ve siyahilerin oy kullanmasını zorlaştırıyor

Jackson Lee, oy kullanma hakkı ile ilgili kısıtlayıcı yasalara karşı çıkıyor.

Lee yasaların posta yoluyla oy pusulalarına kimlik gereklilikleri getirerek, 24 saat ve doğrudan oylamayı yasaklayarak siyahi ve azınlık seçmenlerinin haklarından daha fazla mahrum bırakacağını savunuyor.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin geçen ay daha kapsamlı bir teklifin değerlendirilmesini engellemesinin ardından yeni bir oy hakları tasarısı üzerinde çalışıyorlar.

18 ABD eyaletinde oy kullanma kısıtlamaları getirilmişti.