Teksas'ın Demokrat temsilcisi olan Sheila Jackson Lee, Washington DC'deki Senato ofis binasının dışındaki oy hakları gösterisine katılırken plastik kelepçe ile gözaltına alındı.

Jackson Lee sosyal medyadan “Senato Hart Binası önünde sivil itaatsizlik yaptım ve tutuklandım” sözleri ile polisler tarafından götürülüşünü paylaştı.

I will NEVER stop fighting for Voting Rights! The time is NOW to move the voting rights bills in the US Senate forward!! Enough is enough. #GoodTrouble pic.twitter.com/XmwNrjgpuX