Türkiye'nin 6 ilinde, 20 noktadaki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, söz konusu yangınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim. Sizin liderliğinizle hükümetinizin attığı kararlı adımlar sayesinde, azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından eminim.

Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır.

Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin!"

Azerbaycan ekip gönderecek

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.