Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:42Son Güncelleme: Kaynak: The Sun
İngiltere'de kimyasal sızıntı alarmı
İngiltere'nin Kent bölgesindeki bir sanayi sitesinde kimyasal sızıntı nedeniyle 15 kişi yaralandı. Acil müdahale ekipleri bölgeyi kapattı.
İngiltere'nin Kent bölgesine bağlı Quarry Wood Sanayi Bölgesi'nde kimyasal sızıntı alarmı verildi.
Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen Güneydoğu Sahili Ambulans Servisi yetkilileri, “Potansiyel bir kimyasal sızıntının raporlanmasının ardından bugün sabah 5.38'de Aylesford'daki Quarry Wood Sanayi Bölgesi'ne çağrıldık." dedi.
Ekip, hafif semptomlar gösteren 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Polis ekipleri, itfaiyenin olay yerinin güvenliğini sağlamasına yardımcı olarak bölgeyi trafiğe kapattı.
Bölgeye girişler durduruldu.
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