Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde çekiçli saldırıya uğradı. 82 yaşındaki Paul Pelosi başına ağır darbe aldı.

Beyin ameliyatına alınan Paul Pelosi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu.

Amerikan medyası ise, saldırganın asıl hedefinin Nancy Pelosi olduğu iddiasını ortaya attı.

Saldırgan Depape'in eve girdiğinde "Nancy nerede?" diye bağırdığı, bulamayınca eşi Paul Pelosi'yi bağlamaya çalıştığı ve bu esnada da "Şimdi Nancy'yi bekliyoruz" dediği öne sürüldü.

Polis, Paul Pelosi'nin tuvalete gitmek bahanesiyle 911'i aradığını açıkladı.

Güvenlik güçleri, olay yerine vardığında, Paul Pelosi ve David Depape adlı saldırgan arasında arbede yaşanıyordu.

Depape, Pelosi'ye polisin gözü önünde çekiçle vurdu. Saldırgan gözaltına alındı.

Biden saldırıyı kınadı

Amerikan Başkanı Joe Biden olayı "aşağılık bir saldırı" ifadesiyle yorumladı.

Saldır, 8 Kasım'daki ara seçime günler kala meydana geldi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Kongre Polis Departmanı ortak soruşturma başlattı.

Saldırının belirli bir amaca yönelik planlı bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor.