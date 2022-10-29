Hollandalı soyut sanatçı Piet Mondrian’ın New York City I isimli tablosu, 75 yıl önce ilk kez sergilendiğinden beri hep aynı şekilde sergilendi. Ancak şimdi bir sanat tarihçisi, eserin baş aşağı bir şekilde asıldığını ve bunca yıldır yanlış sergilendiğini ortaya çıkardı.

New York City I başlıklı kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan 1941 yılında yapılan tablo, ilk olarak 1945’te New York’taki MoMA’da, 1980’den beri de Düsseldorf’ta sergilendi. Ancak Küratör Susanne Meyer-Büser, bunca yıldır tablonun yanlış bir şekilde sergilendiğini söylüyor.

Resmin şu anda asılma şekli, alt kısımda kalınlaşan çok renkli çizgileri gösteriyor. Ancak Meyer-Büser, bu yılın başlarında Hollandalı sanatçıyla ilgili yeni bir sergi çalışmasına başladığında, resmin tam tersi bir şekilde olması gerektiğini fark etti.

Meyer-Büser, “Ağın kalınlaşması karanlık bir gökyüzü gibi en üstte olmalı. Diğer küratörlere gösterdiğimde, bunun çok açık olduğunu fark ettik. Resmin yanlış olduğundan yüzde 100 eminim” dedi.

Tablonun yanlış asılmış olduğuna dair kanıtlar ise oldukça fazla; Paris’te Centre Pompidou’da sergilenen New York City adlı benzer isimli ve aynı boyuttaki yağlı boya tablonun üst kısmında çizgilerin kalınlaştığı görülüyor. Ayrıca Mondrian’ın stüdyosunun, sanatçının ölümünden birkaç gün sonra çekilen ve Haziran 1944’te Amerikan yaşam tarzı dergisi Town and Country’de yayınlanan bir fotoğrafı, aynı resmi tıpkı Meyer-Büser’in belirttiği şekilde bir şövale üzerinde otururken gösteriyor.

Eserle ilgili yapılan hatanın bir nedeni de Mondrian’ın daha önceki çalışmalarının çoğunun aksine, New York City I’de imzasının olmaması.

Baş aşağı sergilenen eser, 75 yıldır aynı şekilde asılmaya devam ediyor. Meyer-Büser, “Yapışkan bantlar zaten aşırı derecede gevşek ve bir iple sarkıyor. Şimdi onu ters çevirecek olursak, dağılabilir” dedi.