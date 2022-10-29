TASS haber ajansına göre, Karabağ'daki sürece dair değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, "Rus barış güçlerinin görevlerine devam etmelerini arzuluyoruz. Barış güçlerinin görev süresini 10, 15 veya 20 yıl uzatan bir belgeye Soçi'de imza atmaya hazırım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in böylesi bir girişimi düşünmesi yönünde öneride bulunan Paşinyan, "Teklifi yapabilirim ancak Rusya'nın bunu desteklemesi gerekiyor." diye konuştu.

Rus barış gücü, Kasım 2020'de Karabağ'da çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması anlaşmasının uygulanmasını kontrol etmek için gönderilmişti.