AB Bilgi Merkezi Karadağ Ofisi'nden yapılan açıklamada, von der Leyen'in Karadağ'a gerçekleştireceği ziyaretin, Belgrad'daki kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildiği belirtildi.

Von der Leyen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki kötü hava nedeniyle bu sabah Karadağ ziyaretimi ertelemek zorunda kaldım. Bu ziyareti yeniden planlıyoruz. Güzel ülkenizi çok yakında tekrar ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Karadağ ziyareti iptal edilen von der Leyen, son olarak Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.