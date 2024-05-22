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Dünya
AA 22.05.2024 10:53

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunmasına rağmen, Netanyahu'yu Kongre'ye hitap etmesi için davet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı
[Fotograf: Reuters]

ABD basınında çıkan haberlere göre, Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kapsamda Demokrat Partili Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer'i, Netanyahu'yu Kongre'de konuşma yapmaya davet eden mektubu imzalamaya çağırdıklarını belirtti.

Johnson, Schumer'in ofisine "ortak davet mektubunun imzalanması gerektiğini ilettiklerini" ve bunun için salı akşamına kadar süre tanındığına işaret etti.

Schumer mektupla ilgili halihazırda dönüş yapmadığı için Netanyahu'nun henüz davet edilmediğini vurgulayan Johnson, Senatör'ün mektubu imzalamayı kabul etmemesi halinde de Netanyahu'yu Kongre'ye davet edeceklerini kaydetti.

Konuyu Meclis Başkanı ile görüştüğünü aktaran Schumer ise "Her zaman söylediğim gibi, İsrail ile ilişkilerimiz sağlamdır ve herhangi bir başbakanı ya da Başkan'ı aşar." dedi.

Schumer, Netanyahu'nun siyasi kariyerinin İsrail'in çıkarlarının önüne geçmesine izin vererek "yolunu kaybettiğine" inandığını dile getirdi.

Demokrat Partili lider Schumer, daha önce de İsrail'de yeni seçimlerin yapılması çağrısında bulunmuş ve Netanyahu'nun liderliğini sert bir dille eleştirmişti.

Schumer, "Netanyahu'nun koalisyonunun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uymadığını açıkça gördüğünü" söylemişti.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunmuştu.

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