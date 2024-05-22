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Dünya
AA 22.05.2024 10:50

Alman Gazeteciler Birliği, gazetecilerin ekipmanlarına el koyan İsrail'i eleştirdi

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi.

Alman Gazeteciler Birliği, gazetecilerin ekipmanlarına el koyan İsrail'i eleştirdi
[Getty]

Beuster, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin özgür haberciliği böylesine büyük ölçüde kısıtlama hakkı bulunmadığını belirtti.

Uluslararası muhabirlerin engellenmeden haber yapmalarının mümkün olması gerektiğini vurgulayan Beuster, "Haber ajansının materyallerini kime ilettiği resmi mercileri ilgilendirmez." ifadesini kullandı.

Beuster, İsrail hükümetinden, el konulan ekipmanların gazetecilere derhal iade edilmesini istedi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, dün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

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