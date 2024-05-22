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Dünya
AA 22.05.2024 10:12

İsrail, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

İsrail, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı
[Fotograf: AA]

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdı.

Büyükelçilerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti.

İrlanda'nın ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacağını duyurmuştu.

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