Puslu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent, TeleSUR, AA 06.01.2026 08:06

ABD tehdidi, Kolombiya'yı harekete geçirdi: Üç ayaklı strateji benimsendi

ABD’nin Maduro’yu kaçırması Latin Amerika’da büyük tepki yaratırken, Venezuela’nın batı komşusu Kolombiya alarm durumuna geçti. Bogota yönetimi diplomasi, insani yardım ve güvenliği kapsayan üç ayaklı bir strateji ilan ederken, Devlet Başkanı Gustavo Petro Washington’un adımlarını “gayrimeşru tehdit” olarak tanımladı.

ABD tehdidi, Kolombiya'yı harekete geçirdi: Üç ayaklı strateji benimsendi

ABD'nin Nicolas Maduro'yu yargılamak için kendi topraklarına götürmesi diğer Latin Amerika ülkelerini alarma geçirirken en sert tepkileri veren yönetimlerden biri de Venezuela'nın batı komşusu Kolombiya oldu.

Bogota yönetimi, üç ayaklı stratejiyi cumartesi itibarıyla yürürlüğe koydu.

Karakas merkezli TeleSUR'un haberine göre bunlardan ilki diplomasi. Cumartesi düzenlenen olağanüstü güvenlik zirvesinin ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bundan sorumlu olduğunu söyledi.

İkinci ayak insani yardım. Sanchez, Venezuela'dan gelen göçmenlere İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın destek sağlayacağını ifade etti.

Üçüncü ayaksa güvenlik. Savunma Bakanlığı, Kolombiya-Venezuela sınırında etkili olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillaları da dahil muhtemel tehditlere karşı "maksimum güç" uygulayacağını bildirdi.

Trump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti
Trump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

İki ülke arasındaki yaklaşık 2 bin 220 kilometrelik kara sınırı, Karayipler'den Amazon Ormanları'na kadar uzanıyor.

Diğer yandan Donald Trump, Meksika ve Kolombiya hakkında sert ifadeler kullandı.

Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.

Trump, Kolombiya için hem "hasta bir ülke" ifadesini kullandı hem de "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" dedi.

Kolombiya lideri Petro, Trump'ın bu ifadelerinin çevirilerini kontrol ettikten sonra bu "gayrimeşru tehdide" yanıt vereceğini belirtti.

Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine benzer bir şeyi dünya tarihindeki "diktatörlerin" bile yapmadığını da bugün X hesabında söyledi. İsrail'in mevcut başbakanının yanı sıra geçmişte Almanya, İspanya ve Portekiz'i yöneten liderlere dikkat çekti: Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı.

Petro, Venezuela'nın hedef alınmasını Nazilerin Guernica'ya saldırısına benzeterek, "Dostlar bombalamaz" dedi.

65 yaşındaki solcu lider, Güney Amerikalıların yaşananları unutmayacağını savunarak "Yaramız uzun zamandır açık. Latin atalarımız bize 'intikam' diye fısıldasa da intikam peşine düşmemeli" ifadelerini kullandı.

Tüm Latin Amerika başkanlarının bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Petro, bazı liderleri yabancı hükümetlere boyun eğmekle itham etti.

Maduro ve eşi mahkemeye götürüldü
Maduro ve eşi mahkemeye götürüldü

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta cumartesi yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen büyük çaplı bir operasyonda Maduro'yla eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "narkoterörizm, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu. 

ETİKETLER
Kolombiya Venezuela Nicolas Maduro ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Nvidia otonom sürüş için 'akıl yürüten' yapay zeka teknolojisini tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:33
Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu
09:29
Brent petrolün varili 61,43 dolardan işlem görüyor
09:08
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:03
Jurassic Park haklı çıktı: Sivrisinekler dinozor DNA'sı taşıyor olabilir
08:49
Bu balık açık artırmada 3,2 milyon dolara satıldı
09:00
FETÖ’ye yönelik operasyon: 20 günde 223 şüpheli yakalandı
Girlevik Şelalesi'nde buz tuttu
Girlevik Şelalesi'nde buz tuttu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ