ABD tehdidi, Kolombiya'yı harekete geçirdi: Üç ayaklı strateji benimsendi

ABD'nin Nicolas Maduro'yu yargılamak için kendi topraklarına götürmesi diğer Latin Amerika ülkelerini alarma geçirirken en sert tepkileri veren yönetimlerden biri de Venezuela'nın batı komşusu Kolombiya oldu.

Bogota yönetimi, üç ayaklı stratejiyi cumartesi itibarıyla yürürlüğe koydu.

Karakas merkezli TeleSUR'un haberine göre bunlardan ilki diplomasi. Cumartesi düzenlenen olağanüstü güvenlik zirvesinin ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bundan sorumlu olduğunu söyledi.

İkinci ayak insani yardım. Sanchez, Venezuela'dan gelen göçmenlere İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın destek sağlayacağını ifade etti.

Üçüncü ayaksa güvenlik. Savunma Bakanlığı, Kolombiya-Venezuela sınırında etkili olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillaları da dahil muhtemel tehditlere karşı "maksimum güç" uygulayacağını bildirdi.

İki ülke arasındaki yaklaşık 2 bin 220 kilometrelik kara sınırı, Karayipler'den Amazon Ormanları'na kadar uzanıyor.

Diğer yandan Donald Trump, Meksika ve Kolombiya hakkında sert ifadeler kullandı.

Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.

Trump, Kolombiya için hem "hasta bir ülke" ifadesini kullandı hem de "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" dedi.

Kolombiya lideri Petro, Trump'ın bu ifadelerinin çevirilerini kontrol ettikten sonra bu "gayrimeşru tehdide" yanıt vereceğini belirtti.

Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine benzer bir şeyi dünya tarihindeki "diktatörlerin" bile yapmadığını da bugün X hesabında söyledi. İsrail'in mevcut başbakanının yanı sıra geçmişte Almanya, İspanya ve Portekiz'i yöneten liderlere dikkat çekti: Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı.

Petro, Venezuela'nın hedef alınmasını Nazilerin Guernica'ya saldırısına benzeterek, "Dostlar bombalamaz" dedi.

65 yaşındaki solcu lider, Güney Amerikalıların yaşananları unutmayacağını savunarak "Yaramız uzun zamandır açık. Latin atalarımız bize 'intikam' diye fısıldasa da intikam peşine düşmemeli" ifadelerini kullandı.

Tüm Latin Amerika başkanlarının bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Petro, bazı liderleri yabancı hükümetlere boyun eğmekle itham etti.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta cumartesi yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen büyük çaplı bir operasyonda Maduro'yla eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "narkoterörizm, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.