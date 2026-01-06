Nvidia otonom sürüş için 'akıl yürüten' yapay zeka teknolojisini tanıttı

Şirket, bu yeni teknolojinin araçlara nadir karşılaşılan senaryolarda muhakeme yapma, karmaşık ortamlarda güvenli sürüş sağlama ve sürüş kararlarını açıklama yeteneği kazandıracağını açıkladı.

Huang, bu gelişmeyi fiziksel yapay zekanın "ChatGPT anı" olarak nitelendirdi. Alpamayo, açık kaynaklı bir model olarak Hugging Face platformunda araştırmacıların erişimine açıldı. Bu adım, Nvidia'nın otonom sürüş alanında sadece donanım değil, yazılım ve ekosistem liderliğini de pekiştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Mercedes-Benz ile stratejik iş birliği

Nvidia'nın bu yeni teknolojisiyle güçlendirilen ilk sürücüsüz araç, Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz ile ortaklaşa geliştirilen CLA modeli olacak. Yapılan açıklamaya göre, Nvidia'nın tüm otonom sürüş yazılım paketini içeren Mercedes-Benz CLA, yılın ilk çeyreğinde ABD'de satışa sunulacak. Aracın yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'ya, yılın sonuna doğru ise Asya pazarına sunulması planlanıyor.

San Francisco sokaklarında gerçekleştirilen video gösteriminde, yapay zeka destekli aracın insan sürücülerin müdahalesi olmadan doğal bir şekilde hareket ettiği ve aldığı kararları eş zamanlı olarak açıklayabildiği görüldü. Analistler, bu hamlenin Tesla'nın otonom sürüş yazılımına (Autopilot) doğrudan bir rakip oluşturduğunu belirtiyor.

Yeni nesil Rubin çipler seri üretimde

Fuarda Nvidia'nın gelecek donanım stratejisine dair önemli bilgiler de paylaşıldı. Huang, şirketin yeni nesil yapay zeka çipi olan "Vera Rubin"in seri üretimine başlandığını duyurdu. 2024 yılında duyurulan bu mimarinin, mevcut Blackwell çiplerine göre beş kat daha fazla çıkarım performansı sunduğu ifade edildi.

Rubin platformunun yılın ikinci yarısında tam kapasiteyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha az enerji tüketimiyle daha yüksek işlem kapasitesi sunan bu donanımın, yapay zeka teknolojisi geliştirme maliyetlerini düşürmesi ve otonom sistemlerin yaygınlaşmasını hızlandırması öngörülüyor.