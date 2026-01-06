Elon Musk'tan Venezuela'ya bedava internet

Ünlü milyarder Elon Musk, ABD'nin Venezuela'ya 3 Ocak'ta yaptığı operasyonun ardından, ülkeye kendi şirketi Starlink aracılığıyla 1 ay bedava internet vereceğini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD güçleri tarafından ülke dışına çıkarılmasının ardından Musk operasyona ilişkin önce destek mesajı verdi. Maduro'ya karşı "acımasız bir tiran" sıfatını kullanan Musk, "Venezuela artık hakettiği refaha kavuşabilir" ifadelerini sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

In support of the people of Venezuela ???????? https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Trump'a destek mesajı

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ı da operasyon için kutladı. Musk'ın bu paylaşımı, araları açık olduğu belirtilen ikilinin ilişkileri açısından dikkat çekti.

Mesajda ayrıca ünlü milyarder operasyonu dünya için bir zafer olarak niteledi ve "dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, ülke yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.