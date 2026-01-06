Açık -0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.01.2026 06:27

İşgalci İsrail ordusundan Filistinlilere ait 47 dönümlük alana el konulması kararı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentlerinde Filistinlilere ait 47 dönümlük alana el konulması kararı aldığı bildirildi.

İşgalci İsrail ordusundan Filistinlilere ait 47 dönümlük alana el konulması kararı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının son zamanlarda Batı Şeria'nın kuzey bölgelerini hedef alarak tansiyonu yükselttiği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, kuzeyde özellikle Cenin ve Tubas kentlerinde askeri amaçlarda kullanmak üzere Filistin topraklarına el konulması kararları duyurduğuna işaret edilen açıklamada, bu bağlamda İsrail ordusunun Cenin ve Nablus kentlerine bağlı beldelerde 47 dönümlük alana el konulması kararı aldığı ifade edildi.

İsrail'in bölgeye yönelik söz konusu kararlarının sayısının 23'e ulaştığı aktarılan açıklamada, "Bu kararlar, bölgeye gaspçı yerleşimcilerin önünü yoğun bir şekilde açacak askeri altyapı kurmayı amaçlıyor. Filistin coğrafyasını parçalama tehdidi de bu şekilde devam ediyor." denildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, İsrail ordusunun Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinli vatandaşlara yönelik ateş açtığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Nablus kentinde de Kasra beldesine baskın düzenleyerek beldenin girişine konuşlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun Filistinlilere ait araçları durdurarak arama yaptığı bilgisi yer aldı.

Haberde, İsrail güçlerinin Nablus'a bağlı Beyt Furik beldesine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu, "Sarı Hat"tı geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:53
Elon Musk'tan Venezuela'ya bedava internet
06:40
Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez Geçici Devlet Başkanı oldu
06:26
Soykırımcı İsrail ordusu, "Sarı Hat"tı geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi hedef aldı
06:24
Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyuldu
06:19
Japonya’da 6,2 büyüklüğünde deprem
05:50
İspanya: Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez
Girlevik Şelalesi'nde buz tuttu
Girlevik Şelalesi'nde buz tuttu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ