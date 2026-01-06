Soykırımcı İsrail ordusu, "Sarı Hat"tı geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi hedef aldı

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliye yönelik saldırıya dikkat çekildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hat'tı geçerek doğudan tehdit oluşturan bir Filistinlinin hedef alınarak vurulduğu" belirtildi.

İsrail ordusunun saldırısına maruz kalan Filistinli vatandaşın durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Anlaşmanın ilk aşaması gereği Sarı Hat'a çekilen İsrail ordusu, halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgali sürdürüyor ve bölgeye yaklaştıkları iddiasıyla Filistinlilere saldırmaya devam ediyor.