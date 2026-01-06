Açık -0.4ºC Ankara
AA 06.01.2026 05:44

İspanya: Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüklerinin pazarlık konusu edilemeyeceğini söyledi.

İspanya: Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı paylaşımda, "Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir. Ukrayna'dan Gazze'ye, Venezuela da dahil" dedi.

İspanya'dan Danimarka ve Grönland'a destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğu ve ülkesinin ulusal güvenlik nedeniyle bu bölgeye ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamalara da tepki gösteren Sanchez, "İspanya, Birleşmiş Milletlere her zaman aktif olarak bağlı kalacak ve Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Gazze Venezuela Ukrayna
