İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırdı

Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentinde bir binayı bombaladığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının 2 saldırıyla hedef aldığı binanın yerle bir olduğu aktarılan haberlerde, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Altında dükkanlar bulunan 3 katlı binanın yerle bir olduğu, çevredeki binaların da zarar gördüğü aktarılan haberlerde, İsrail'in bombaladığı binada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğuna dikkat çekildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA da İsrail ordusunun, Sayda kırsalını bir dizi hava saldırısıyla bombaladığına işaret etti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​