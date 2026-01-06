Açık 1.7ºC Ankara
Dünya
AA 06.01.2026 01:28

Trump yönetimi petrol şirketleriyle Venezuela görüşmelerine başladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladı.

Trump yönetimi petrol şirketleriyle Venezuela görüşmelerine başladı

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti.

ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" demişti.

