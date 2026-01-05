Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 05.01.2026 15:43

Maduro ve eşi mahkemeye götürüldü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’de hakim karşısına çıkmadan önce New York’taki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden Manhattan’daki federal adliyeye sevk edildi.

Maduro ve eşi mahkemeye götürüldü
[Fotograf: Reuters]

Dünyanın gözü New York'ta...

Washington yönetimi tarafından Karakas'ta alıkonularak ABD'ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bugün hakim karşısına çıkacak.

Maduro ve eşi mahkemeye götürüldü

Yargılama, Manhattan’daki federal mahkemede yapılacak. Yargılama, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

İlk duruşmada hakim, Maduro ve eşine yöneltilen suçlamaları okuyacak. Suçlamaları kabul edip etmediklerini soracak.

Maduro ve eşi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı iddianamesinde, Maduro'nun devlet mekanizmalarını uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı da iddia ediliyor. 

 

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramon Rodriguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizliliğin önceki gün kaldırıldığı belirtildi.

İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro’ya dört ayrı suç yöneltildiği aktarıldı.

Trump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

ABD, Maduro ve eşini ülke dışına çıkardı Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

