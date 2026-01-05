Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.01.2026 14:53

7 Avrupa ülkesi, Gazze ve çevresindeki son saldırılarından dolayı İsrail'i kınadı

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovenya ve İspanya, Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalayan İsrail'i kınayan ortak açıklama yaptı.

7 Avrupa ülkesi, Gazze ve çevresindeki son saldırılarından dolayı İsrail'i kınadı

Avrupa'daki 7 ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Gazze ve çevresinde özellikle su, elektrik ve iletişim hatlarının kesilmesine neden olan, Filistinli halkı ve mültecileri hedef alan saldırılarının, Birleşmiş Milletler (BM) yetkisini baltaladığı, uluslararası hukuku ihlal ettiği, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına aykırı düştüğü ve ciddi insani sonuçlar doğurma riski taşıdığı belirtildi.

7 ülkenin İsrail ordusunun son saldırılarını kınadığı açıklamada, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi bölgedeki uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki felaket niteliğindeki insani duruma çözüm bulmak için yürüttüğü çalışmaları garanti etmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

"BM'nin ayrıcalıklarına, dokunulmazlıklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı şarttır." ifadesi kullanılan ortak açıklamada, Gazze'deki, işgal altındaki Filistin topraklarında ve daha geniş bölgedeki sivil halka hayat kurtarıcı yardım ve temel hizmetler sunmanın hayati önem taşıdığının altı çizildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine iki hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de 3 saldırı gerçekleştirmişti. Ayrıca İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunu ve Gazze kentinin doğu bölgelerini hedef almıştı.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'nin "Maduro Operasyonu" petrolden çok daha fazlası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Maduro bugün hakim karşısına çıkacak
15:47
Bakan Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
15:08
Türkiye'nin komşularına ihracatı arttı
14:49
Denizlerdeki milli mühendislik gücü Türkiye'yi küresel lige taşıyor
14:44
Rusya Güvenlik Konseyi: Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz
14:31
Enerji verimliliği yatırımları 3,5 milyar dolara ulaştı
Karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi
Karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ