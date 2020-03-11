Afganistan Barış sürecine ilişkin yazılı açıklama yapan Ortagus, geçen hafta imzalanan ABD-Taliban Anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi'nin dün itibarıyla başladığını ifade etti.

Ortagus, Afgan taraflar arasındaki görüşmelerin başlamak üzere olduğunu ancak son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her iki adayın da kazandığını iddia ederek, bunun yapılacak görüşmeleri yönetecek ulusal müzakere ekibinin belirlenmesini geciktirdiğine dikkati çekti.

Sözcü Ortagus, şunları kaydetti:

"Taliban'ın koalisyona ve şehirlere yönelik saldırıları durdurmak için adımlar attığını kabul ediyoruz ancak başka zorluklar devam ediyor. Taliban, kırsalda çok fazla Afgan öldürürken, yüksek düzeydeki bu şiddet kabul edilemez. Bu değişmek zorunda. Bu düzeylerdeki şiddet, her iki tarafı da kısır döngüye sokma, hiç kimseye fayda sağlamamaya ve barışı baltalama riski taşımaktadır."