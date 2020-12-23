15’inci Deniz Piyadeleri Sefer Birliğini taşıyan "Makin Adası Amfibi Grubu" Somali kıyılarına vardı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamaya göre, söz konusu intikale "Octave Quartz Operasyonu" adı verildi.

Açıklamada, "Bu operasyonun görevi, bölgedeki aşırıcı gruplar ve onları destekleyen güçleri baskı altında tutarken Somali'deki ABD askerlerini diğer Afrika ülkelerine nakletmektir." denildi.

4 gemi hizmet veriyor

Makin Adası Amfibi Grubunda, USS Makin Adası amfibi gemisi, USS San Diego, USS Somerset çıkarma gemileri ve USS Hershel Woody Williams deniz üssü gemisi görev alıyor.

ABD son zamanlarda, özellikle de Çin’e karşı Pasifik bölgesine yığınak yapmayı planlarken Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki birçok ülkeden askerlerinin bir kısmını çekmeye çalışıyor.