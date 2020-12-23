Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da 549 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 461'e ulaştı.
Vaka sayısı 27 bin 250 artarak 2 milyon 933 bin 753'e çıktı.
Yeni vakaların 5 bin 652'si başkent Moskova'da görüldü.
Etiketler: Rusya Koronavirüs
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